نصائح تجعل بشرتك نقية وصافية كبشرة الأطفال

تعتبر العناصر الغذائية وخاصة الفيتامينات نعمة لبشرتنا فيتامين أ هو أحد هذه الفيتامينات وهو خيار جيد لتغذية بشرتك

الطماطم

تعد الطماطم مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ ولحسن الحظ فهي تستخدم على نطاق واسع في الطبخ اليومي

بخلاف إضافة الطماطم كمكون أساسي يمكنك أيضًا صنع حساء الطماطم أو صلصة الطماطم

الجزر

الجزر هو نوع آخر من الخضار الشائعة المستخدمة في المأكولات

وفقًا للخبراء ، قد يوفر كوب واحد من الجزر حوالي 334 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ

صفار البيض

بصرف النظر عن فيتامين د يوفر صفار البيض أيضًا كمية جيدة من فيتامين أ وهو ممتاز لبشرتنا

اليقطين

يحتوي اليقطين على نوع من الكاروتين – ألفا كاروتين – يتحول إلى فيتامين أ في الجسم

يمنحك 100 جرام من اليقطين 2100 ميكروجرام من فيتامين أ

البروكلي

الخضروات الشبيهة بالقرنبيط مليئة بالفيتامينات والمعادن المختلفة بما في ذلك كميات عالية من فيتامين أ