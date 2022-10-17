طريقة عمل بيتزا الدجاج بالزبدة

يمكنك تحضير هذا الطبق مع بقايا الدجاج بالزبدة

مقادير الوصفة

عجينة بيتزا

صدر دجاج مشوي مقطع مكعبات

مكعب زبدة

جبن موزاريلا مبشور

فلفل حلقات

بصل حلقات

طماطم مقطعة

توابل ايطالية حسب الذوق

رقائق الفلفل الحار حسب الذوق

2 ملعقة صلصة بيتزا

طريقة العمل

يضاف الزبدة في مقلاة ويكرمل البصل مع قليل من السكر

نضيف الفلفل والطماطم إلى المقلاة ونقلبها

يضاف الدجاج ويقلب

يفرد العجين

يدهن صلصة البيتزا

يضاف له الدجاج والفلفل والبصل

يضاف لهم التوابل ورقائق الفلفل الحار والجبنة الموزاريلا

تخبز في الفرن حتي تمام النضج

ثم يقدم