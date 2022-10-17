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طريقة عمل بيتزا الدجاج بالزبدة

نيفين عباسaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      17 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يمكنك تحضير هذا الطبق مع بقايا الدجاج بالزبدة

مقادير الوصفة
عجينة بيتزا
صدر دجاج مشوي مقطع مكعبات
مكعب زبدة
جبن موزاريلا مبشور
فلفل حلقات
بصل حلقات
طماطم مقطعة
توابل ايطالية حسب الذوق
رقائق الفلفل الحار حسب الذوق
2 ملعقة صلصة بيتزا

طريقة العمل
يضاف الزبدة في مقلاة ويكرمل البصل مع قليل من السكر
نضيف الفلفل والطماطم إلى المقلاة ونقلبها
يضاف الدجاج ويقلب
يفرد العجين
يدهن صلصة البيتزا
يضاف له الدجاج والفلفل والبصل
يضاف لهم التوابل ورقائق الفلفل الحار والجبنة الموزاريلا
تخبز في الفرن حتي تمام النضج
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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