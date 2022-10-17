تعزيز الاستثمارات بين السعودية وجنوب أفريقيا

جدة – البلاد

ناقش اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة وجنوب أفريقيا، سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية ، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية في البلدين، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

حضر الاجتماع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل، وبحضور ومشاركة الشركات الريادية السعودية والجنوب أفريقية، واتحاد الغرف السعودية، وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين .

وتخلل أعمال الاجتماع استعراضاً للشركات السعودية والجنوب أفريقية، وفرص تطوير أعمالها وسبل معالجة التحديات التي تواجه الشركات، بُغية تعزيز الأعمال والاستثمارات، حيث شملت مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والغذاء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.

فرص استثمارية

في السياق ، أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر ، أن المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي بالتعاون مع دولة جنوب أفريقيا ، وإيجاد الحلول لتنمية قطاع التعدين في البلدين، وذلك بالتركيز على رفع جودة الحياة وتحسينها من خلال المشاريع التنموية، وإنتاج المعادن والفلزات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ، مؤكدا أهمية إنشاء مراكز تكرير ومعالجة للمعادن الخضراء، وتوفير إمدادات رخيصة وموثوقة للطاقة المتجددة باستخدام الهيدروجين.

جاء ذلك في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي في جدة، والذي استعرض أبرز الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات بين البلدين ، منوهًا بأن المملكة ستستفيد من رؤوس أموالها وموقعها الجغرافي الإستراتيجي في تحقيق تلك المستهدفات، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالتحديات والفرص التي يمثلها هذا العصر الجديد للمعادن، من خلال فتح قنوات جادة ونوعيّة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.

وأضاف أن المملكة أصبحت مستهلكًا رئيسًا للصلب والألمنيوم والنحاس والمعادن الأخرى، وذلك لتحقيق أهداف التصنيع ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 1 تريليون دولار، مشيراً إلى أهداف عملية لتطوير مشاريع “الحديد الأخضر” والمشاريع المعدنية الخضراء، التي تتكامل مع محطات الهيدروجين التي تبنيها المملكة بقيادة شركات مثل شركة أكوا باور السعودية إحدى أكبر الشركات في العالم وأكثر اهتمامًا ومسؤولية تجاه البيئة.

يذكر أن صادرات المملكة إلى جمهورية جنوب أفريقيا قد بلغت في 2021م، أكثر 12 مليار ريال من الصادرات النفطية و3 مليارات ريال من الصادرات غير النفطية، فيما بلغت قيمة الواردات السعودية غير النفطية منها 3.14 مليارات ريال.