الغيص: «أوبك بلس» غير منحازة وتستهدف الاستقرار

الجزائر – البلاد

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن “أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة”.

وأضاف في تصريح خلال زيارته للجزائر ، أن هدف “أوبك” والمنتجين من خارجها (مجموعة أوبك بلس) هو الحفاظ على استقرار السوق.

وكان الغيص، قد أكد في وقت سابق أن “أوبك” لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، موضحا أنها تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها ، مشددا على أن المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي.

وشدد على أن قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، ولا من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.

وكانت مجموعة “أوبك بلس” التي تضم أعضاء “منظمة أوبك” الثلاثة عشر ومنتجين من خارجها قد قررت في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

من جهته وصف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب هذا القرار بأنه تاريخي ويصب في خانة استقرار الأسواق والاقتصاد العالمي.