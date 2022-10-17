افتتح مؤتمر سلاسل الإمداد.. الجاسر: 77 منطقة لوجستية وصناعية تعزز مكانة المملكة

الرياض- البلاد

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دور المملكة المحوري بوصفها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة، مشيرًا إلى أن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقًا، مما يمكّنها لأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وقال خلال افتتاحه مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، الذي يقام بنسخته الثالثة في الرياض خلال المدة من 16 – 17 أكتوبر الجاري ، إن وجود خدمات لوجستية متكاملة يحقق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.

وبيّن أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكّن المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي؛ ومن ضمن ذلك جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.

توطين ومحتوى محلي

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن القيادة الرشيدة استمرت في توفير الممكنات اللازمة لنمو سلاسل الإمداد كالبنية التحتية والدعم المالي، كما تم تحديث العديد من إجراءات العمل والرقمنة، والعمل مع القطاع الخاص على الاستثمار في الفرص الصناعية التي توفرها سلاسل الإمداد والخدمات المساندة ، لافتا إلى أن العنصر الأهم في تنمية سلاسل الإمداد يكمن في الاستثمار برأس المال البشري اللازم لإدارة سلاسل الإمداد بالكفاءة والفعالية والاعتمادية المطلوبة، مفيدًا أنه سيتم توقيع اتفاقيات توطين سلاسل الإمداد في الصناعة المحلية بقيمة تفوق المليار ريال، وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، ورفع مستوى النمو الصناعي والاقتصادي.

وكشف عن إطلاق مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف لتكامل سلاسل الإمداد المحلية وارتباطها إقليميا وعالميا.