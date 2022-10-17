“إثراء” يطلق مهرجان تنوين الخامس

الظهران ـ البلاد

يطلق مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء) خلال المدة من 27 أكتوبر الحالي إلى 22 نوفمبر القادم الإصدار الخامس من مهرجان تنوين، الذي ينظمه المركز سنويا وخصّصه للإبداع .

ويهدف المهرجان إلى استكشاف الإبداع والابتكار تحت شعار “تعاون لتوجد”، بمشاركة مجموعة عالمية مكونة من 26 متحدثًا، و 7 ورش عمل، و 5 دروس رئيسة، و 18 محادثة وجلسة، و 4 محطات خبرة عملية، و 3 تركيبات، و 5 تجارب غامرة، وعرض للخريجين، وجلسات استشارية فردية للمهنيين الطموحين، و 5 من مشاريع تحدي تنوين لهذا العام.

ويتناول مهرجان تنوين 2022 الحاجة إلى عملية تعاونية إبداعية للثقافات مع الطبيعة، من خلال التكنولوجيا والمجتمع، ويستكشف مسار “عمل الإبداع” طرقًا جديدة للتعاون الإبداعي من خلال عمليات الانتقال المبتكرة للعلامة التجارية، بينما يغوص مسار “التصميم والاتصالات” عميقا في الثقافات والجماهير، والمسار الثالث للمهندسين المعماريين والمصممين الذين يبنون الجيل القادم من المساحات والمنتجات. كما سيتم عرض أفضل المشاريع في مسابقات تنوين، المصممة لإنتاج حلول عملية لقضايا العالم الحقيقي مع تعزيز التفكير التصميمي والابتكار، إلى جانب “معرض غراد” لتنوين الذي يضم بعضًا من أفضل المواهب التصميمية الشابة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت رئيسة البرامج في إثراء نورا الزامل أنه تم تصميم تنوين للاحتفال واستكشاف وإلهام العملية الإبداعية من خلال التواصل، وإبراز أهمية التعاون للقدرة على التبصر والتفكير والسعي لتحقيق مساعٍ إبداعية جديدة، مشيرة إلى أن مهرجان تنوين استقبل منذ إنشائه ما يقرب من 200000 زائر.