«ونتر وندر لاند» تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج

الرياض ـ البلاد

تعود منطقة “ونتر وندرلاند” إلى موسم الرياض، هذا العام بأكبر حلبة تزلج في المنطقة، و5 ألعاب جديدة، لرفع مستوى تجارب الزوار، ومنحهم لحظات مميزة وفوق الخيال، في واحدة من أكثر المناطق الترفيهية المميزة بموسم الرياض.

وتحتوي منطقة “ونتر وندرلاند” على أكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لجميع الأعمار، إضافةً إلى أكثر من 18 لعبة مخصصة للأطفال، وعدد من الخيارات الترفيهية المتنوعة.

أما منطقة فان فستيفال التي تعيش أول مواسمها هذا العام، فإنها تضم 8 شاشات كبيرة لعرض مباريات كأس العالم، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 20 ألف متفرج للمباراة الواحدة، كما تضم معرضًا عالميًّا للاعب مارادونا، ومعرضًا آخر لنادي نيوكاسل الإنجليزي، إضافة ًإلى علامات تجارية رياضية عالمية، وتجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم لمختلف الأعمار.

وضمن الخيارات الترفيهية التي أعلن عنها آل الشيخ مهرجانات أسبوعية تعكس ثقافات 7 دول في حديقة السويدي، تضم عروضًا متجولة وتجارب تفاعلية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات المتنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

ويتميز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحةً محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

كما تم استحداث منطقة ترفيهية جديدة في موسم الرياض 2022 وهي منطقة “بوليفارد وورلد”، التي ستكون ضمن خيارات الزوار باحتوائها على ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، وتقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون، إضافة إلى خيارات الغوص تحت الماء، والتحليق في سماء الرياض عبر التلفريك.

والدول المشاركة بالمنطقة الترفيهية الجديدة شمال العاصمة الرياض هي: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان،والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا، حيث تتيح تلك الدول لزوار موسم الرياض 2022 استكشاف تجاربها والتعرف على ثقافاتها في العادات والتقاليد المتنوعة.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد”، إضافة إلى تجربة الدول العالمية، أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث تتيح المنطقة لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات، في بادرة هي الأولى من نوعها في موسم الرياض، إضافة إلى خيارات ترفيهية مميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبرهيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، والتحليق بالتلفريك بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بمسافة تصل إلى 1.2 كم.وتمكن المنطقة زوارها من تجارب ترفيهية أخرى أيضا، تتمثل في بوليفارد بير، وديسكفري، ومونوبولي الواقعية، وذا ماونتن، وإيريا15، ونينجاووريورز، وفان زون المخصصة للأطفال واحتياجاتهم من الألعاب والخيارات الترفيهية المتنوعة.