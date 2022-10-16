مليار ريال صفقات “ريستاتكس جدة العقاري”

جدة – البلاد

اختتمَ معرضُ “ريستاتكس جدة العقاري” أعمالَه بصفقات تجاوز عددها 25 صفقة ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقدر قيمتها بمليار ريال، بحضور أكثر من عشرة آلاف زائر. وشَهِدَ المعرضُ – خلال انعقاده في كامل مساحة مركز جدة للمنتديات والفعاليات ورشة عمل، بعناوين “رحلة التملك”، و”مقدمة تعريفية عن الوساطة العقارية”، و”التقييم العقاري التنظيم والتطوير”، و”أثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية”، و”مسارات الدعم والتحفيز المقدمة لملاك الأراضي والمطورين العقاريين”، و”التسجيل العيني للعقار”، و”مكة المكرمة وجدة بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء ومحفزات التطوير”، و”تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة”، وبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين”، و”أثر الشراكة بين مزودي الخدمات العقارية والبلدية في تمكين قطاع التطوير العقاري”، و”خدمات اعتماد المخططات”، و”تقنيات البناء الحديثة وأثرها على السوق العقاري”. وتطرَّق المتحدثون من القطاعين العام والخاص – خلال حديثهم في الورش- إلى أخلاقيات المهنة للوسيط العقاري، والتعريف بشبكة وعقد الإيجار الموحَّد، والتقييم العقاري، وتحسين البيئة الاستثمارية في العقار، ومبادئ نظام التسجيل العيني للعقار وإجراءات التسجيل فيه، والتحول الرقمي في اعتماد المخططات والتكامل مع الجهات الخدمية رقمياً، وإيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان التي بلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعاً سكنياً حول المملكة، مبينين أن الأراضي التي تم فوترتها ضمن برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بلغت مساحتها أكثر من 550 مليون متر مربع في مختلف مدن المملكة في المرحلة الأولى.