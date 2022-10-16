مزاد تنافسي سريع بنادي الصقور

الرياض ـ البلاد

أُقيمت أمس الليلة الثامنة لمزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثالثة، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض). وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ ١٤٢ ألف ريال، إذ انطلق المزاد بالصقر الأول قرناس شاهين طرح الدبدبة للطاروح خالد محمد العنزي، وبيع بمبلغ ٨١ ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني فرخ شاهين طرح رابغ للطاروحين فيصل نفيع الحربي ووليد مستور الثوري وبيع بمبلغ ٦١ ألف ريال. ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم. وبعد بيع الصقر يُركب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.