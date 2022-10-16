في اليوم العالمي للأغذية ..تعرف على فوائد الغذاء الصحي؟

يحتفل العالم باليوم العالمي للأغذية في 16 أكتوبر، ويهدف اليوم إلى نشر الوعي حول أهمية الأكل الصحي وإلى جانب ذلك، رفع مستوى الوعي حول الفقر والجوع.

تناول الطعام المغذي مهم للغاية لأنه يساعد في الحفاظ على صحتك ولياقتك، من ناحية أخرى، فإن عدم تناول الطعام الصحي واستهلاك كميات كبيرة من الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة يمكن أن يسبب العديد من الأمراض والأمراض الصحية.

لذلك من المهم للغاية تناول طعام جيد وصحي لتجنب مخاطر الإصابة بالأمراض، يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على البروتينات والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تثري صحتك العامة.

وفقا لموقع ” thehealthsite“ ألقى نظرة على كيف يمكن للأكل الصحي أن يفيد صحتك العامة.

الحفاظ صحة قلبك

يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على صحة القلب، يعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول وعلامات أخرى، عندما تكون هذه المستويات تحت السيطرة ، تنخفض أيضًا مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

التقليل من مخاطر السرطان

السرطان مرض قاتل ويمكن أن يسببه أي شيء، لذلك ، من المهم ألا يكون هناك التهاب بسيط أو معدوم في الجسم، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي يحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة فيه على تقليل هذه الالتهابات ومحاربة أضرار الجذور الحرة في الجسم.

الحفاظ على صحة أمعائك

تناول الأطعمة الطازجة والمغذية يمكن أن يكون مفيدًا لأمعائك. يمكن للجسم أن يهضم الطعام الصحي بسهولة ، كما أن الألياف الموجودة في الطعام تساعد في حركة الأمعاء والتي يمكن أن تمنع الإمساك أيضًا.

المساعدة على إدارة وزنك

تناول الأطعمة المغذية يمكن أن يمنع مخاطر السمنة يمكن أن تكون سببًا للعديد من الحالات الصحية مثل مرض السكري وضغط الدم وأمراض القلب وغيرها، ومع ذلك، فإن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على البروتينات والألياف والكربوهيدرات والعناصر الغذائية الأخرى بداخلها يمكن أن يساعد في إدارة وزنك.

مفيد لصحتك العقلية

من المعروف أن الطعام له تأثير على مزاجك وصحتك العقلية، قد تثير بعض الأطعمة القلق أو تؤثر على مزاجك، وبالتالي، من المهم أن تتناول طعامًا يساعد على تجنب هذه المخاطر.