فيديو.. ماونت يقود تشيلسي لانتصار صعب أمام أستون فيلا

انتصر تشيلسي خارج قواعده أمام أستون فيلا 2-0 اليوم الأحد ضمن مباريات المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

أقيمت المباراة في ملعب “فيلا بارك” معقل نادي أستون فيلا في مدينة برمنغهام أمام نحو 40 ألف مشجع، وبصافرة الحكم الإنجليزي روبرت جونز.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع على لائحة البريميرليغ، في حين أن أستون فيلا تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ16.

سجّل هدفي تشيلسي صانع الألعاب الإنجليزي الشاب ميسون ماونت في الدقيقة 6 من تصويبة مخادعة، والدقيقة 65 من ركلة حرة مباشرة.

وحقق تشيلسي الانتصار الثالث تواليًا في البريميرليغ، بعد أن فاز على كريستال بالاس 2-1 ثم على وولفرهامبتون 3-0، واليوم أستون فيلا 2-0.

شاهد ملخص مباراة تشيلسي وأستون فيلا 2-0