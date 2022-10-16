الرياضة

شاهد.. أهداف ولقطات مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1-0

محمد ابو الوفاaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      16 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

انتصر ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي 1-0 اليوم الأحد في إطار مباريات المرحلة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

 

وألحق ليفربول أول هزيمة في الموسم الحالي بحامل اللقب مانشستر سيتي، الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة في وصافة لائحة البريميرليغ.

 

في حين أن ليفربول حقق أول انتصار منذ 3 جولات في المسابقة بعد أن تعادل أمام إيفرتون 0-0 وبرايتون 3-3. وانهزم أمام أرسنال 2-3.

 

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سجل هدف اللقاء الوحيد الجناح المصري محمد صلاح في الدقيقة 76 إثر انفراده من وسط الميدان بالحارس البرايلي إيدرسون مواريس.

 

شاهد أهداف ولقطات مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1-0

 

m.abo.elwafa

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