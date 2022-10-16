شاهد.. أهداف الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة 3-1

حسم ريال مدريد مباراة الكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل واحد أمام برشلونة عصر اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ9 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل أهداف الكلاسيكو من طرف ريال مدريد كل من كريم بنزيمة (12) ثم الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي (35) وأحرز الثالث البرازيلي رودريغو غويس (91).

في المقابل سجل هدف برشلونة الوحيد اللاعب الإسباني فيران توريس بالدقيقة 83 بتمريرة حاسمة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة مسابقة الدوري الإسباني فيما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.



شاهد أهداف مباراة الكلاسيكو 3-1