الرياضة

ثلاثية أبهاوية في شباك الباطن

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      16 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان

حقق فريق أبها فوزا ثمينا على الباطن بنتيجة (3-1) في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

سجل ثلاثية أبها كل من صالح العمري وسعد بقير وعبدالفتاح آدم، فيما سجل راكان الشملان هدف الباطن الوحيد الذي ظل متذيلا للترتيب بنقطة يتيمة، في حين رفع أبها رصيده إلى 10 نقاط.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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