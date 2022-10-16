ثلاثية أبهاوية في شباك الباطن

جدة – هلال سلمان
حقق فريق أبها فوزا ثمينا على الباطن بنتيجة (3-1) في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.
سجل ثلاثية أبها كل من صالح العمري وسعد بقير وعبدالفتاح آدم، فيما سجل راكان الشملان هدف الباطن الوحيد الذي ظل متذيلا للترتيب بنقطة يتيمة، في حين رفع أبها رصيده إلى 10 نقاط.
🎥 هدف أبها الأول
⚽️ صالح العمري
#️⃣ #الباطن_أبها pic.twitter.com/dWG5aTBQdj
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 16, 2022
هدف رائع من سعد بقير 😍⚽️#الباطن_أبها pic.twitter.com/jUyZCtPv1E
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 16, 2022
عدّا وسجّل 🤩
هدف الرائع عبدالفتاح آدم ⚽️#الباطن_أبها pic.twitter.com/sdvmhyf0YN
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 16, 2022
🎥 هدف الباطن الأول
⚽️ راكان الشملان
#️⃣ #الباطن_أبها pic.twitter.com/fLaayMkoui
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 16, 2022