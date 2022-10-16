توقعات بارتفاع الطلب على الأسمنت

الرياض- البلاد

أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود ، أن المملكة تمتلك قطاع أسمنت حيوياً سيسهم في تحقيق رؤيتها للاستدامة، ومستهدفاتها للوصول إلى الحياد الصفري من انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الأسمنت في الفترة المقبلة، نظراً إلى حجم المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، مما سيزيد من ضرورة بذل مجهود أكبر؛ للحد من انبعاثات الكربون الناتجة من صناعة الأسمنت.

جاء ذلك خلال ورشة عمل “إزالة الكربون من الأسمنت في المملكة”، التي نظمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبمشاركة من الجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة، بحضور الوكيل المساعد للتطوير التعديني المهندس تركي البابطين، مدير تطوير الأنشطة التعدينية في وكالة الوزارة للتطوير التعديني المهندس مصلح العمراني ورؤساء تنفيذيين وممثلي شركات قطاع الأسمنت وعدد من الجهات الأخرى.

من جانبه قدم مدير تطوير الأنشطة التعدينية في وكالة التطوير التعديني المهندس مصلح العمراني ورقة عمل استعرض فيها بعض توصيات الدراسة التفصيلية التي قامت بها الوزارة لقطاع الأسمنت فيما يتعلق بتقليل انبعاثات الكربون، ومنها: تشجيع شركات الأسمنت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إنتاج الأسمنت (منخفض النسبة من الكلنكر)، منوها بأهمية رفع الوعي لدى المستهلك والتشجيع على شراء هذا النوع من الأسمنت.