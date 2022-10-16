الرياضة

النصر يستعيد الوصافة برباعية برازيلية

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      16 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي

استعاد فريق النصر المركز الثاني من غريمه الهلال بعد فوزه الكبير على الفيحاء (4-0) في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

جاءت رباعية النصر بنكهة برازيلية؛ حيث سجل غوستافو هدفين، وأضاف مواطنه تاليسكا مثلهما، ليرفع النصر رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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