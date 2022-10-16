النصر يستعيد الوصافة برباعية برازيلية

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
استعاد فريق النصر المركز الثاني من غريمه الهلال بعد فوزه الكبير على الفيحاء (4-0) في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.
جاءت رباعية النصر بنكهة برازيلية؛ حيث سجل غوستافو هدفين، وأضاف مواطنه تاليسكا مثلهما، ليرفع النصر رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز قبل الأخير.
غوستافو يسجل الرابع 👏
4 أهداف في 11 دقيقة 🔥 pic.twitter.com/nLkgzQYYD4
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 16, 2022
تاليسكا لا يسجل إلا الأهداف الرائعة 😍#النصر_الفيحاء pic.twitter.com/suieFu2TcD
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 16, 2022
هدف غوستافو 🤯
صاروخية رائعة 😍#النصر_الفيحاء pic.twitter.com/XYPJu7Z8NR
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 16, 2022