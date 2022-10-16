الكويت تعيد تشكيل الحكومة الجديدة

الكويت : البلاد

صدر في دولة الكويت اليوم مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وتضم الحكومة الجديدة 15 وزيراً، وهم: طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أولاً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وبراك علي براك الشيتان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط، وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، وأماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وحمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية، وعبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وعبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية، وعبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع، وعمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومازن سعد علي الناهض وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وميّ جاسم محمد البغلي وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.