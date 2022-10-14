الرياضة 5 مواجهات قوية في الجولة السابعة من ممتاز كرة السلة

جدة- البلاد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة خمس مباريات؛ حيث يواجه الأهلي المتصدر برصيد (١٢) نقطة نظيره ضباء الذي يحتل المركز العاشر برصيد (٧) نقاط على صالة وزارة الرياضة بمدينة جدة وذلك عند الساعة ٤ مساءً.

وعلى نفس الصالة عند الساعة ٦،٣٠ مساءً يستضيف الاتحاد الذي يحتل المركز السابع برصيد (٨) نقاط نظيره الفتح الذي يحتل المركز الثالث برصيد (١١) نقطة. وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الساعة ٤ مساءً، يستقبل الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد (٩) نقاط نظيره الهلال الذي يحتل المركز السادس والذي لديه نفس الرصيد النقطي، ويتقدم الأول بفارق التسجيل النقطي.

وفي الأحساء وعلى صالة نادي الفتح عند الساعة ٤، يلتقي العدالة الذي يحتل المركز التاسع برصيد (٨) نقاط نظيره النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (١٢) نقطة. ويستضيف السلام الذي يحتل المركز الثامن برصيد (٨) نقاط نظيره التعاون الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد (٧) نقاط وذلك على صالة الامير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف. وتختتم الجولة بديربي المدينة المنورة، الذي يقام يوم الاثنين القادم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة ٦،١٥ مساء ويجمع أحد الذي يحتل المركز الرابع برصيد (١٠) نقاط مع نظيره الأنصار الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (٧) نقاط.