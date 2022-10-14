طريقة عمل الموزاريلا المقلية بالدوريتوس

لمحبي الدوريتوس نقدم لكِ أفضل طريقة بمقادير سهلة وبسيطة وسريعة لعمل الجبنة الموزاريلا المقلية بالدوريتوس

مقادير الوصفة

1-2 كوب دوريتوس أي نكهة من اختيارك

1-2 كوب دقيق

2 بيض مخفوق قليلا

8 أصابع أو مربعات جبنة موزاريلا أو شيدر

زيت للقلي

طريقة العمل

ضعي الدوريتوس في محضر طعام وافرميه جيدًا حتى يصبح مثل فتات الخبز

غطي الجبن بالدقيق

اغمسيها في خليط البيض

ثم غلفيها بالتساوي بالدوريتوس

كرري العملية مرة أخري

بمجرد تغطية جميع أصابع الجبن

ضعيها في الفريزر لمدة ساعة على الأقل

سخني الزيت في قدر كبير

ضعي أصابع الجبن برفق

يجب أن يكون الزيت متوسط ​​السخونة وليس شديد السخونة وإلا ستحترق أصابع الجبن

تقلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الخارج

ثم تخرج وتقدم ساخنة