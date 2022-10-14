المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الموزاريلا المقلية بالدوريتوس

نيفين عباسaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      14 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الدوريتوس نقدم لكِ أفضل طريقة بمقادير سهلة وبسيطة وسريعة لعمل الجبنة الموزاريلا المقلية بالدوريتوس

مقادير الوصفة
1-2 كوب دوريتوس أي نكهة من اختيارك
1-2 كوب دقيق
2 بيض مخفوق قليلا
8 أصابع أو مربعات جبنة موزاريلا أو شيدر
زيت للقلي

طريقة العمل
ضعي الدوريتوس في محضر طعام وافرميه جيدًا حتى يصبح مثل فتات الخبز
غطي الجبن بالدقيق
اغمسيها في خليط البيض
ثم غلفيها بالتساوي بالدوريتوس
كرري العملية مرة أخري
بمجرد تغطية جميع أصابع الجبن
ضعيها في الفريزر لمدة ساعة على الأقل
سخني الزيت في قدر كبير
ضعي أصابع الجبن برفق
يجب أن يكون الزيت متوسط ​​السخونة وليس شديد السخونة وإلا ستحترق أصابع الجبن
تقلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الخارج
ثم تخرج وتقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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