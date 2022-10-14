طريقة عمل الخبز الناعم بالزيت

وصفة سهلة للغاية ومصنوعة في المنزل بطريقة مميزة بفضل عجينة طرية مصنوعة من الحليب والماء وزيت الزيتون

المقادير اللازمة

500 غرام دقيق

100 مل من الماء

200 مل حليب

50 مل من زيت الزيتون

ملح

2 ملاعق صغيرة من السكر

7 جرام من خميرة البيرة

طريقة العمل

يسكب الدقيق وخميرة البيرة المجففة والسكر في وعاء

يمزج جيدًا بالشوكة

ثم يضاف الحليب والماء وزيت الزيتون ويقلب

نبدأ الخلط أولاً بالشوكة ثم باليد حتى تتكون عجينة طرية ولزجة قليلاً

نتركها مغطاة لترتفع لمدة ساعتين تقريبًا في مكان دافئ

بعد وقت الاختمار

نقسم العجينة إلى قسمين ونشكل كرتين

نقوم بنقل الكرات الخاصة بنا على صفيحة خبز كبيرة مع ورق زبدة

نبدأ في لفها لتشكيل كعكتين بيضاويين

نقوم بتزيين الفطائر بأصابعنا

نبلل أطراف الأصابع بالحليب ونشكل دائرة على طول الحافة

ثم نقوم بعمل خطوط بواسطة أصابع اليد

نترك الخبز يرتفع لمدة 30 دقيقة في مكان دافئ

بعد انقضاء وقت التخمير مرري شوكة لتثبيت جميع الخطوط

ادهني الخليط بالحليب

اخبزيه في فرن على حرارة 180 درجة لمدة 20-25 دقيقة أو حتي يصبح ذهبي

يخرج ويقدم