المرأه صحة و عافية

طريقة عمل البوريك التركي بالسبانخ والجبنة

نيفين عباسaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      14 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لمحبي المعجنات

مقادير الوصفة
1 لفة فيلو أو جلاش
400 جرام من أوراق السبانخ المغسولة والمجففة
500 جرام من الجبن الفيتا المفتت
100 جرام جبن بارميزان مبشور
سمن مذوب وزيت

طريقة عمل الوصفة
اخلطي أوراق السبانخ والبارميزان والجبن الفيتا في وعاء
ضع ورقة من الجلاش على سطح العمل
ادهنيها بالسمنة والزيت بواسطة فرشاة
ضعي ورقة أخرى وادهنيها أيضًا
ضعي جزء من الحشوة علي الطرف
تلف رول
تنقل إلى صينية مستديرة
تكرر العملية حتي تحصلي علي شكل حلزون كبير
تدهن بالسمنة والزيت
تخبز في فرن مسخن على حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة أو حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.