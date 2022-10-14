طريقة عمل البوريك التركي بالسبانخ والجبنة

وصفة مميزة لمحبي المعجنات
مقادير الوصفة
1 لفة فيلو أو جلاش
400 جرام من أوراق السبانخ المغسولة والمجففة
500 جرام من الجبن الفيتا المفتت
100 جرام جبن بارميزان مبشور
سمن مذوب وزيت
طريقة عمل الوصفة
اخلطي أوراق السبانخ والبارميزان والجبن الفيتا في وعاء
ضع ورقة من الجلاش على سطح العمل
ادهنيها بالسمنة والزيت بواسطة فرشاة
ضعي ورقة أخرى وادهنيها أيضًا
ضعي جزء من الحشوة علي الطرف
تلف رول
تنقل إلى صينية مستديرة
تكرر العملية حتي تحصلي علي شكل حلزون كبير
تدهن بالسمنة والزيت
تخبز في فرن مسخن على حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة أو حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتقدم