طريقة عمل البوريك التركي بالسبانخ والجبنة

وصفة مميزة لمحبي المعجنات

مقادير الوصفة

1 لفة فيلو أو جلاش

400 جرام من أوراق السبانخ المغسولة والمجففة

500 جرام من الجبن الفيتا المفتت

100 جرام جبن بارميزان مبشور

سمن مذوب وزيت

طريقة عمل الوصفة

اخلطي أوراق السبانخ والبارميزان والجبن الفيتا في وعاء

ضع ورقة من الجلاش على سطح العمل

ادهنيها بالسمنة والزيت بواسطة فرشاة

ضعي ورقة أخرى وادهنيها أيضًا

ضعي جزء من الحشوة علي الطرف

تلف رول

تنقل إلى صينية مستديرة

تكرر العملية حتي تحصلي علي شكل حلزون كبير

تدهن بالسمنة والزيت

تخبز في فرن مسخن على حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة أو حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتقدم