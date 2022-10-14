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الجامعة العربية تشيد بنهج السعودية المتوازن في استقرار أسواق الطاقة

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      14 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : متابعات

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن استنكاره ورفضه للتصريحات الصادرة ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار “أوبك بلس” بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطرة التي يواجهها.

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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