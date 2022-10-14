التكنولوجيا الدولية أول سائح فضاء في العالم يحجز رحلة إلى القمر

تحدث الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، عن مشاركة شركته “سبيس اكس” في رحلة أول سائح فضائي في العالم دنيس تيتو وزوجته أكيكو، اللذان سيسافران في رحلتهما للتحليق حول القمر على متن صاروخ “ستارشيب” التابع لشركة استكشاف الفضاء. ووفقا لوكالة “رويترز” كان المهندس الذي تحول إلى محلل مالي ، تيتو ، 82 عامًا ، أول فرد يدفع ثمن رحلة إلى الفضاء في مهمة Soyuz TM-32 الروسية في عام 2001 ، بعدما أمضى قرابة ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية. ستشهد رحلة رحلة سبيس إكس التي تستغرق أسبوعًا تقريبًا مع سفر الصاروخ على بعد 200 كيلومتر من القمر دون أن يهبط على سطحه. “سبيس اكس” تصطحب “تيتو” حول القمر أما تيتو وزوجته هما أول أفراد طاقم يتم الإعلان عنهما في ثاني رحلة فضائية تجارية لـ “ستارشيب” حول القمر. لم تعلن شركة سبيس إكس عن موعد إطلاق المركبة الفضائية، لكنها خطوة هامة لماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لنقل البشر والبضائع إلى القمر والمريخ. ومع ذلك ، قال أغنى شخص في العالم إنه يهدف إلى إرسال الصاروخ إلى المدار لأول مرة في وقت مبكر من الشهر المقبل. كذلك تسعى مجموعة قليلة من الشركات، بما في ذلك شركة SpaceX و Richard Branson ، التي أسستها شركة (SPCE.N) ، إلى جعل السفر إلى الفضاء حقيقة واقعة، في حين تقدم شركة “بلو أورجن” لجيف بيزو حاليًا رحلات جوية شبه مدارية وصلت إلى ارتفاع حوالي 106 كم.