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وزير الدفاع ونظيره اليمني يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      13 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اليوم معالي الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع اليمني.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي، وجهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.

وأكد سمو وزير الدفاع خلال اللقاء استمرار التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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