حساب المواطن يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم وضرورة الإفصاح

جدة : البلاد

دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينًا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.

وأوضح أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التغيير وذلك وفقا للمادة 17 التي نصت “على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

فيما أشار الهاجري إلى أن المقصود بالفرد المستقل في البرنامج، كل شخص يبلغ 18 عاماً أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به، ولكي يتحصل على الدعم المقدم يجب أن يكون مستقل المسكن، سواء كان لديه عقد إيجار إلكتروني موحد باسمه، أو لديه صك ملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن حكومي، خاص أو جامعي أو أحد المعاهد والكليات العسكرية، مبينًا أن البرنامج يقوم بمطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة، وأنه في حال عدم صحة المعلومات فسيتم تطبيق سياسات وضوابط البرنامج بحقه.