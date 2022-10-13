المملكة و142 دولة يصوتون على قرار يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية

البلاد : متابعات

صوتت المملكة العربية السعودية و142 دولة اليوم الأربعاء في الجمعية العامة بالأمم المتحدة على قرار يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية.

وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة “دعمنا قرار إدانة روسيا لالتزامنا بالقانون الدولي، ونؤيد الحلول السلمية للأزمة الأوكرانية – الروسية بالحوار “.

وقالت المملكة العربية السعودية نيابة عن دول الخليج “تربطنا علاقات ودية مع أطراف النزاع”.

واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتاً مقابل خمس دول صوّتت ضدّه، لكنّ 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأميركية الكبيرة.

ويدين القرار “تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً” و”محاولة الضمّ غير القانوني” التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية.

ويدعو القرار كل وكالات الأمم المتّحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأيّ تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو “بالتراجع الفوري وغير المشروط” عن قراراتها.