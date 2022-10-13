الرياضة أخضر البلياردو والسنوكر يشارك في البطولتين” العربية وغرب آسيا” بالبحرين

الرياض- محمد الجليحي يشارك المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر في البطولتين العربية، وغرب آسيا للبليارد والسنوكر التي تستضيفها مملكة البحرين؛ حيث تنطلق البطولة العربية للبلياردو والسنوكر في الفترة من 15 الى 21 أكتوبر الجاري، فيما تقام بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر في الفترة من 22 الى 28 من الشهر ذاته، وذلك في صالة الاتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر في مجمع النادي الأهلي البحريني. وتغادر غداً الجمعة بعثة المنتخب السعودي إلى البحرين استعداداً للمشاركة، وتضم أعضاء الجهاز الفني المدربين منصور الخنفري وأحمد العنزي ومساعد المدرب عبد الرحمن العمار والإداري فهد المانع والموفد الإعلامي سلطان الجلمود. وتم اختيار 15 لاعبا ولاعبة لهذه المشاركة التي تتضمن 9 منافسات في البلياردو و5 منافسات في السنوكر، واللاعبون الذين تم اختيارهم للمشاركة مع منتخب السنوكر هم: أيمن العمري وعبد الله العطياني ” نادي الأهلي ” على الشمراني ” نادي الشباب ” زياد قباني وعبد الملك المزيد ” نادي الفرع “. واللاعبون الذين تم اختيارهم للمشاركة مع منتخب البلياردو هم: سعد الدريس ويوسف الخليوي ونواف الشمردل ” نادي الفتح ” أحمد ال جبار وعامر عسيري ” نادي ضمك ” عثمان الزهراني ” نادي وج ” خالد الغامدي ” نادي القادسية ” فارس ال مدن ” نادي مضر”. واللاعبتان اللتان تم اختيارهما لتمثيل منتخب البلياردو هما: “ضحى الخضير، ندى الزهراني” وتستقر بعثة المنتخب بفندق The K Hotel محل إقامة الوفود المشاركة. وتقام على هامش البطولتين دورة المدربين الدولية خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر أكتوبر ويحاضر فيها المحاضرون الدوليون؛ السعودي منصور الخنفري والمصري وائل طلعت ويشارك فيها 10 مدربين سعوديين هم: “بدر الحمدان، منصور الفرج، رضوان الشريف، إبراهيم عواجي، عوض القحطاني، عبد الرحمن العمار ، صلاح البقشي ، محمد العماني، محمد المقحم، سرحان القباني”.