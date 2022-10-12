 3 شـركات كبـرى ترعى بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب 2022”

الرياض – هاني البشر

‎وقع الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلاً بلجنة الاستثمار والتسويق في الاتحاد، ثلاثة عقود رعاية مع ثلاث شـركات كبـرى في عدد من المجالات، وذلك لرعاية بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2022»، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 – 23 أكتوبر الجاري 2022م، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وجرت مراسم توقيع العقـود في مقر الاتحاد السعودي لكرة اليد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ فاضل آل نمر، وعدد من منسوبي لجنة الاستثمار والتسويق في الاتحاد، حيث أُبرِمت الاتفاقية الأولى مع شركة “عزوم” التي مثلها المدير التنفيذي للشركة الأستاذ محمد المنجم، فيما كان عقد الرعاية الثاني مع شركة “مرسول للاتصالات وتقنية المعلومات”، ومثلها الشريك والمؤسس لشركة تطبيق مرسول نايف بن محمد السمري، فيما وقع الاتحاد عقدًا مع شركة “هاف مليون “، ومثلهـا الأستاذ صهيب البلوشي.

وجاءت خطوة التوقيع مع الرعاة الذين سيقدمون خدمات لوجستية وجوائز لجمهور كرة اليد في بطولة “سوبر جلوب”، ضمن سلسلة خطوات أجرتها اللجنة منذ تأسيسها، بعد أن نجحت في توسيع دائرة العلاقة مع الجهات ذات الصلة منذ يناير الماضي، ليصل مجموع الرعايات حتى الآن 7 شركات، لتساهم في نجاح الفعاليات الرياضية، التي تعـد من مستهدفات رؤية السعودية 2030.