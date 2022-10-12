ملياران و600 مليون ريال ميزانية استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية

الرياض – هاني البشر

أقامت وزارة الرياضة المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للقطاع الرياضي، وذلك في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتضمن المؤتمر الحديث عن استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي، وعددٍ من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.

يأتي ذلك، ضمن سلسلة المؤتمرات الدورية الصحفية التي نظمتها وزارة الرياضة خلال الأسابيع الماضية، للحديث عن مستجدات القطاع الرياضي وبرامجه المختلفة، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وكشف الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في المؤتمر الدوري الخامس للقطاع الرياضي عن هدفهم في تطوير القطاع الرياضي بشكل عام وتنظيم عمل الاتحادات الرياضية والتأسيس للبنية التحتية الداعمة للاتحادات الرياضية ورفع مساهمة الرياضة في الناتج الإجمالي بنسبة في 0.8 المائة.

واستعرض في المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة ميزانية دعم وتطوير الاتحادات التي تبلغ مليارين و600 مليون والتي أعلنت في نوفمبر الماضي و عملية التقييم للاتحادات يتم من خلال اللجنة وخبراء دوليين من منظمات معتمدة، ونعرض التقييم الأولي على الاتحادات ويحق لها الاستئناف في حال عدم القناعة بالنتيجة.

وقال: نهدف من خلال استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات إلى رفع نسبة ممارسة المجتمع للرياضة إلى 40 في المائة بحلول عام 2030 وهذا ما حققناه مؤخراً حيث وصلنا إلى 48 في المائة.

وأضاف الأمير فهد بن جلوي في حديثه: بدأنا مرحلة التقييم الفني لاربعة وخمسين اتحادا رياضيا منضم في هذا التقييم وتم تحديد هذه الاتحادات بمرحلة التقييم الأولى، لأنها اتحادات نشطة منذ فترة، أما بقية الاتحادات تعتبر ناشئة وجديدة وأشار بأن عمل اللجنة الأولمبية هي فقط لدعم وتطوير الاتحادات ولا تتدخل في عملها.

وأشار الأمير فهد بن جلوي بأن بعض النتائج المحققة للاتحادات الرياضية في الألعاب الخليجية والإسلامية لم نحقق نتائج وفق الطموح الذي نسعى له ولكن حققنا بعض التطور وهذا مؤشر جيد للمستقبل.

وأختتم الأمير فهد بن جلوي حديثة بأنهم حريصين على أن تصبح أغلب الرياضات منقولة تلفزيونيًا وقال “نحرص أن تصبح أغلب الرياضات منقولة تلفزيونياً ونرى هذا الموسم العديد من الرياضات تبث منافساتها بشكل مباشر” .