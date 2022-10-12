«مجتمعي» تبحث تعزيز الروابط الاجتماعية

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

عقدت إدارة مجالس الأحياء الاجتماعية بالمدينة المنورة أمس اللقاء التنسيقي الأول لمجالس الأحياء الاجتماعية بحضور أمين عام الجمعية الدكتور سمير المغامسي وأعضاء الإدارة وذلك بمقر جمعية مراكز أحياء المنطقة (مجتمعي) .

وناقش اللقاء الذي عُقد بهدف تعزيز التعارف واللحمة بين أبناء الحي بمختلف أطيافهم والتأكيد على حُـسن الجوار والانتماء الوطني مع البحث عن احتياجات الحي ومتطلباته من الخدمات وكذلك التعريف بأبرز المُمكنات التي تساهم في دعم مجالس الأحياء ووصولها لمستهدفاتها في خدمة المجتمع ، أبرز التحديات التي قد تواجه مجالس الأحياء الاجتماعية وطرح المقترحات لتجاوزها وتبادل الخبرات في هذا الإطار .