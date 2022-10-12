«لتبقى»: سلامة عازل الثلاجة يرشد الطاقة

الرياض ـ البلاد

تركز الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى” على تفعيل جانب التوعية في أوساط المجتمع؛ لتحقيق الوفر في الطاقة بجميع أنواعها.

كما أن الحملة تستهدف تعديل سلوك الأفراد في تعاملهم اليومي مع الأجهزة الكهربائية والمركبات من أجل ترشيدها. وترى الحملة أن تعديل السلوك، وإسداء النصح والإرشاد، من شأنهما أن يحققا الأهداف المرجوة.. مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأخطاء الناتجة من عدم الإلمام بتلك النصائح، التي ينبغي أخذها في الاعتبار.

وتنصح الحملة بالتأكد من جودة العازل الذي يحيط بباب الثلاجة أو المجمدات، مشيرة إلى أن أي تلف في هذا العازل يسمح بتسرُّب درجة البرودة من الثلاجة أو المبرد؛ وبالتالي إهدار المزيد من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الثلاجة أو المبرد بالنسبة المطلوبة.

وشدَّدت الحملة على أهمية التأكد من وضع الثلاجة أو المبرد في مواقع ملائمة بعيدة عن مصادر الطاقة الحرارية، مثل البوتاجاز أو السخان الكهربائي؛ حتى لا تؤثر درجة الحرارة في مستوى التبريد. كما يُنصح بألا تكون الثلاجة أو المبرد في مواجهة مباشرة مع أشعة الشمس للسبب ذاته. كما ينصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” بشراء الثلاجات والمبردات الموفرة للطاقة، من خلال اختيار الأنواع ذات النطاق الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، في إشارة إلى إمكانية توفير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية على المدى البعيد إذا ما كان الجهاز يقع في النطاق الأخضر تحديدًا دون سواه.