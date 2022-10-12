عقارات الدولة تؤكد على أهمية تطبيق معايير إدارة الأصول والمرافق

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة على أهمية تطبيق جميع الجهات الحكومية بتطبيق المعايير الفنية في دليل إدارة الأصول و المرافق في الجهات الحكومية، الذي يكفل تحقيق أعلى مواصفات ومعايير الجودة، مما يسهم في استدامة العقار وإطالة عمر المباني، ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر (إشراك إدارة المرافق لصنع تطوير مستدام)، الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، في مدينة الرياض، وقال مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة الدكتور هشام الزبن: إنّ الهيئة أدرجت(دليل معايير إدارة الأصول) ضمن الأطر الضابطة لإدارة و تشغيل عقارات الدولة، منوهاً بدور هيئة كفاءة الإنفاق و المشروعات الحكومية التي عملت على إصدار هذا الدليل المهم، والذي يحدد مؤشرات أداء لقياس أداء إدارات المرافق، ووضع معايير إدارة المرافق و الأصول، و يرفع كفاءة استخدام الطاقة، إضافةً إلى تعزيز سلامة العقار والمستخدمين، مشيراً إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع ومنها اعتماد نظم قديمة لتشغيل وصيانة المرافق، ونقص أعداد العاملين المختصين و المؤهلين علمياً و عملياً، لافتاً إلى أهمية الاستعانة بالحلول الرقمية و الذكية في إدارة المرافق لمساهمتها الفعالة في تحسين مستويات الجودة، إضافةً إلى تطبيق أفضل الممارسات في كفاءة الطاقة وترشيد المياه.