شاهد.. ريال مدريد يقلب الطاولة ضد شاختار ويتأهل إلى ثمن نهائي الأبطال

انتزع ريال مدريد الإسباني نقطة التعادل (1-1) من ميدان شاختار دونتسك الأوكراني في الوقت القاتل، سهرة اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة يكون ريال مدريد -حامل اللقب في النسخة الماضية- أول المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من الموسم الجديد 2022-2023.

جمعت المباراة بين الفريقين لحساب الجولة الرابعة من مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، في ملعب “ميسكي” في العاصمة البولندية وارسوا.

وسجّل المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغير هدف التعادل في الدقيقة الخامسة بعد التسعين، ليجنب ريال مدريد خسارته الأولى هذا الموسم.

في حين أن الجناح الدولي الأوكراني لفريق شاختار دونتسك، أولكسندر زوبكوف، كان قد منح فريقه التقدّم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وعزز ريال مدريد صدارته للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا بـ10 نقاط، في حين جاء شاختار دونتسك في المركز الثالث بعد أن جمع 5 نقاط.

ويتأهب ريال مدريد لمواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل 16 أكتوبر في ملعبه التاريخي “سانتياغو برنابيو” بالجولة 9 من الليغا.

شاهد أهداف ريال مدريد وشاختار دونتسك 1-1