رونالدو يرفض عقوبة الاتحاد الإنجليزي بشأن “حادثة الهاتف”!

قال مدرب نادي مانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، اليوم الأربعاء: إن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو يرفض العقوبة المسلطة ضد من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

رونالدو (37 عامًا) كان قد أسقط هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون الذي حاول التقاط صورة معه في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس الموسم الماضي 2021-22.



خسر مانشستر يونايتد المباراة في أبريل الماضي بملعب إيفرتون “غوديسون بارك” 0-1 ويبدو أن حالة غضب انتابت رونالدو ليسقط هاتف المشجّع بغرابة.



ووجهت شرطة مدينة ليفربول -التابع لها نادي إيفرتون- تهمة السلوك السيء لرونالدو وأدانته بارتكاب فعل غير لائق من شخصية عامة تجاه الجماهير.

وسار على دربها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “FA” الذي أدان رونالدو في بيان رسمي، وسيقوم بإصدار عقوبة مناسبة في وقت قريب ضد صاروخ ماديرا.

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قدّم رونالدو اعتذارًا علنيًا لاحقًا وقال إنه يدعو المشجع الصغير لحضور مباراة في ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد” كبادرة طيبة منه لإصلاح الموقف.

ويصر مدرب رونالدو في مانشستر يونايتد، تين هاغ، إن أفضل لاعب في العالم 5 مرات لن يقبل عقوبة الاتحاد الإنجليزي وسيتقدّم باستئناف مضاد.

وقال تين هاغ أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي: “تحدثت مع رونالدو حول عقوبة الاتحاد الإنجليزي، اللاعب لن يقبلها وسيتخذ إجراءاته القانونية”.