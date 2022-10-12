رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس هيئة حقوق الانسان

البلاد : متابعات

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال أهمية الأدوار التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان، مشيدًا بما تقوم به من أعمال تعزز أدوارها المناطة بها، منوهاً بالمساهمات الإقليمية والدولية التي تقوم بها بشكلٍ دائم، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة زيادة التعاون بين مجلس الشورى والهيئة.

وخلال الاستقبال قدمت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان نبذةً عن آليات عمل الهيئة والأدوار والجهود التي تقوم بها عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة، لتحقيق أهدافها المنشودة، مؤكدةً تطلعها لزيادة اللقاءات والاجتماعات مع مجلس الشورى ممثلًا بلجنة حقوق الانسان.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون والتواصل بين مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان، للارتقاء بالجهود التي تقدمها الهيئة إلى أعلى المستويات.