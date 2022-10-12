الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. نابولي يرافق الكبار إلى ثمن النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      12 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
نابولي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حجز نابولي الإيطالي تذكرة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي اليوم الاربعاء بنتيجة 4-2.

 

احتضن اللقاء ملعب “دييغو مارادونا” معقل نابولي جنوبي إيطاليا، في إطار مباريات المرحلة الرابعة من المجموعة الأولى في البطولة.

 

وتمكن نابولي من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (دور الـ16) بعد أن جمع 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 انتصارات متتالية.

 

سجّل رباعية نابولي أمام أياكس كل من لوزانو وراسبادوري وكفاراتسيخيليا وأوسمين، في الدقائق 4 و16 و62 وأخيرًا في الدقيقة 89.

 

في حين سجل هدفي الفريق الضيف أياكس أمستردام كل من دافي كلاسين وستيفين بيرجفاين في الدقيقتين 49 و83.

 

والتحق نابولي بكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ إلى الدور التالي من الأبطال قبل جولتين من نهاية المجموعات.

 

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