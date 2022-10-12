جاذبية عالية للاستثمارات العقارية وآلاف الوظائف بالقطاع العقاري

جدة – البلاد

يشهد القطاع العقاري في المملكة نموا كبيرا في ظل الطفرة المتسارعة لمشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ودور مؤسسات التمويل واستثمارات القطاع الخاص.

وتقدر قيمة الأصول العقارية تبلغ قرابة 34 % من إجمالي أصول صناديق الاستثمار الخاصة البالغة 333 مليار ريال ، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية للربع الثاني ، والتي أشار إليها المهندس عبدالله البدير نائب الوزير، خلال إطلاقه معرض “ريستاتكس جدة العقاري” تحت رعاية الوزير ماجد الحقيل ، مؤكدا اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع كونه أحدَ ركائز الاقتصاد الوطني.

يعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي تسهم في الاقتصاد الوطني، حيث حقَّق نشاط التشييد والبناء إسهامًا في الأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 11.60%. وطبقا لما أعلنه نائب الوزير ، يسهم قطاع الإسكان بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما يتميز سوق الاستثمارات العقارية بجاذبية عالية، حيث تمثل الأصول العقارية نسبة 15% من إجمالي أصول الصناديق العامة للاستثمارات ، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع شركائها من القطاع الخاص إلى تحويل قطاع التطوير العقاري من قطاع فردي إلى صناعة تعتمد على ممارسات قياسية منظمة تساعد على تحقيق جودة أعلى للمشاريع.

استراتيجية التطوير

خلال تدشينه معرض “ريستاتكس جدة العقاري ، وفي بانوراما موثقة بالأرقام لمراحل نمو وتطور القطاع العقاري ، أوضح المهندس البدير أن شركات التطوير العقاري تميزت بجدولة واضحة لمشاريعها وسرعة إنجازها، وجودة أعلى، وقد بادرت الوزارة لتكون الممكِّن الأول للمطور العقاري من خلال صنع منظومة متناغمة ، منها: “برنامج رفع قدرات المطورين” وتأسيس عدد من الأنظمة، كبرنامج سكني.

وبالنسبة للمشاريع ، أشار إلى أن لوزارة من تنفيذ حزمة كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لزيادة المعروض العقاري في مناطق ومدن المملكة كافة، وإطلاق 142 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 140 ألف وحدة، وفي محافظة جدة هنالك مشاريع قائمة لتنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار ريال، كما أن هنالك مشاريع مستقبلية لتنفيذ قرابة 30 ألف وحدة إضافية موزَّعة في أحياء مختلفة في محافظة جدة ، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان التنموي في جدة، تشمل إنشاء 6500 وحدة سكنية، كما سيتم تنفيذ 4500 وحدة سكنية مستقبلاً.

عروض وتسليم وحدات

وضمن فعاليات الافتتاح قام نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، وأمين محافظة جدة صالح التركي بجولة داخل المعرض،وتسليم عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع الجوهرة ريزدنس الذي يضمُّ 990 وحدة سكنية.

ويشارك في المعرض أكثر من 40 جهة عارضة من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان، وفي مقدمتهم شركة “روشن” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة ، كما يشهد عددا من الورش ذات الصلة بتطوير القطاع ، ومنها: “رحلة التملك”، و”مقدمة تعريفية عن الوساطة العقارية”، و”التقييم العقاري التنظيم والتطوير”، و”تعزيز ثقافة التعايش في العقارات ذات الملكية المشتركة”، و”خدمات اعتماد المخططات”، و”تقنيات البناء الحديثة وأثرها على السوق العقاري” ، واستشراف حجم الطلب.

ويعد معرض ريستاتكس جدة العقاري امتداداً لسلسلة نجاحاته منذ 29 عاماً في الرياض ونسختيه في كل من جدة والمنطقة الشرقية، ويشهد المعرض في نسخته الحالية إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس التطور المستمر لمواصلة النمو والابتكار لخدمة القطاع وسوق العقار في المملكة.