تدشين فعاليات اليوم العالمي للبصر 2022

الرياض ـ البلاد

تطلق وزارة الصحة اليوم فعاليات اليوم العالمي للبصر 2022م، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى ومؤسسة الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية من مقر الوزارة في المدينة الرقمية في الرياض.

وأوضحت “الصحة” أن فعاليات اليوم العالمي للبصر 2022م التي ستنطلق في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تشمل فحص الأخطاء الانكسارية وضغط العين والتوعية في أمراض العين، مضيفة أن اليوم العالمي للإبصار يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي الشامل حول كيفية الوقاية من العمى، إلى جانب رفع مستوى الوعي الصحي حول صحة العين لدى الفرد والمجتمع، والتعريف بكافة أنواع أمراض العيون وطرق الوقاية منها، وطرق العلاج الصحيحة، ومنح الجميع فرص الحصول على خدمات الرعاية الشاملة للعيون. ووفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص حول العالم، يعانون من ضعف البصر أو العمى، منهم مليار شخص على الأقل يعانون من ضعف في الرؤية كان من الممكن الوقاية منه أو لم تتم معالجته بعد وحوالي 80% من جميع حالات ضعف الرؤية على المستوى العالمي يمكن تجنبه.