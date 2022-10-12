بعد إصابته الدموية.. هل يشارك روديغير في الكلاسيكو؟

أصيب مدافع ريال مدريد، أنطونيو روديغير (29 عامًا) في الوجه خلال مباراة فريقه أمام شاختار دونتسك الأوكراني أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.



إصابة روديغير جاءت في لقطة إحرازه لهدف ريال مدريد القاتل بالدقيقة الخامسة بعد التسعين، والذي منح الملكي التعادل 1-1 والتأهل لثمن النهائي.



وبحسب ما نشر النادي الإسباني في بيان رسمي، فإن إصابة روديغير لم تنتج عنها كسور في عظام الوجه فيما استلزم علاجها 20 غرزة من الخياطة.



بحسب مصادر يومية “ماركا” الإسبانية، فإن روديغير سيكون متاحًا لمباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل 16 أكتوبر في مسابقة الدوري الإسباني “لا ليغا”.



ويستقبل ريال مدريد -حامل اللقب الموسم الماضي- نظيره برشلونة في أرضيةملعب “سانتياغو برنابيو” في إطار مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

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وستكون مشاركة المدافع الدولي الألماني روديغير في مباراة الكلاسيكو الأسبوع المقبل، مرهونة بارتداء قناع طبي لحماية الجرح المفتوح في وجهه.



يتقاسم ريال مدريد وبرشلونة صدارة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023 برصيد 22 نقطة لكل فريق، مع أفضلية للبارسا في فارق الأهداف.



شاهد إصابة وهدف روديغير القاتل أمام شاختار