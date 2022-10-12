المملكة.. صدارة عالمية في إنتاج الخيل العربية

الرياض – هاني البشر

اختتم مساء اليوم المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للجواد العربي (واهو) بمشاركة أكثر من 30 عضو بالمنظمة وذلك في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وقد تم في الاجتماع الذي حضره مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية عبدالعزيز بن سعود المقبل ومدير التسجيل بالمركز احمد الصانع ممثلي للمملكة العربية السعودية، مناقشة عدد من الموضوعات من أبرزها تطوير تسجيل الخيل العربية وإصدار الجوازات وسجلات الأنساب للخيل العربية للدول الأعضاء.

كما تم استعراض التقارير السنوية بشأن تسجيل الخيل العربية للدول الأعضاء في المنظمة حيث أعلن خلال الاجتماع تصدر المملكة العربية السعودية إنتاج الخيل العربية بعدد يبلغ 5246 من مواليد الخيل العربية في المملكة لعام 2021م.

وحافظت المملكة العربية السعودية على صدارة دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة منذ عام ٢٠١٦م وبدوره رفع عبدالعزيز المقبل مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة شكره وتقديره للقيادة في المملكة على الدعم المتواصل لقطاع الخيل العربية الأصيلة، وقال” المملكة هي الموطن الأصلي للخيل العربية، وتجد الخيل العربية اهتماما وإقبالاً كبيراً في المملكة، ولله الحمد نتصدر العالم في إنتاج الخيل العربية منذ عام 2016م”.

وأضاف : ” بتوجيه وحرص معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل الجهود في تطوير الإمكانات وتهيئة الأرض الخصبة لإنتاج الخيل العربية الأصيلة ونتطلع في المستقبل بإذن الله بتظافر الجهود مع ملاك ومربي الخيل العربية أن تكون المملكة من الدول المصدرة لأجود انواع الخيل في العالم بالتوازي مع العدد الكبير المنتج فيها، كما أننا نسعى دائما في إقامة المناسبات الكبرى للخيل العربية وتقام تحت إشراف المركز عدد كبير من البطولات الدولية التي تشهد إقبالاً كبير من ملاك الخيل السعوديين والدوليين.