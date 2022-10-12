المرأه صحة و عافية “القرفة والكركم والحلبة” أعشاب طبيعية تخفض نسبة السكر في الدم

يعاني الكثير من الأفراد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم وضغط الدم ، مما يتسبب في إتلاف أعضاء مختلفة من الجسم إذا لم يتم التحكم في المستويات. حيث إن ضغط الدم المرتفع قد يؤدى إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية، والعديد من الحالات الأخرى فى حين أن ارتفاع سكر الدم يمكن أن يتسبب فى تلف أعضائك مثل الكلى والعينين وغيرها. بالإضافة إلى الاستعانة بالأطباء المتخصصين لعلاج مثل هذه الحالات، نحاول تقديم بعض الأعشاب والمشروبات الطبيعية التي تساعدك في خفض نسبة السكر في الدم وخفض الضغط الكركم يشتهر بكونه من أفضل البهارات وله العديد من الفوائد، يحتوى على الكركمين، والذى يعمل على خفض مستويات السكر فى الدم، علاوة على ذلك فإنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهاب. القرفة وهي من التوابل التي تعمل على خفض ضغط الدم وكذلك السكر في الدم، ليس ذلك فحسب، بل لها أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، تستخدم القرفة لعدة أغراض مثل الطهي والخبز. الثوم هذا هو المفضل لدى الكثيرين وبالتأكيد للأسباب الصحيحة، يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية والتي تتيح بعد ذلك التدفق الحر للدم. الحلبة من المعروف أن شرب الحلبة فى ​​الصباح مفيد للغاية، يمكن أن يساعد فى تقليل مستويات السكر في الدم، وهى رائع للأشخاص الذين يعانون من النوع 2 من السكرى.