الفيصلي يتصدر” يلو”.. والخلود يطفئ الشعلة.. والعروبة يتسلق الجبلين

حائل- خالد الحامد
تصدر فريق الفيصلي ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 16 نقطة بعد فوزه على القيصومة بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة السابعة من المسابقة.
سجل هدف الفيصلي كاسيانو دياز من ركلة جزاء، وشهدت المباراة تصدي حارس القيصومة عبدالرحمن الشمري لركلة جزاء أخرى للفيصلي. بهذه الخسارة توقف رصيد القيصومة عند 10 نقاط.
وحقق الخلود فوزا ثمينا على الشعلة بهدف نظيف في المواجهة التي جرت على ملعب نادي الشعلة بالخرج، سجل للخلود أكونو من ركلة جزاء. بهذا الفوز، رفع الخلود رصيده إلى 10 نقاط، وبقي رصيد الشعلة عند 7 نقاط.
وتغلَّب فريق العروبة على مستضيفه الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعدالرياضية بحائل. سجل للعروبة ️ تياغو بيزيرا “هدفين”، وماهر هوساوي، فيما أحرز للجبلين رضا بن سائح.
بهذا الفوز رفع العروبة رصيده لثماني نقاط في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد الجبلين عند 11 نقطة في المركز الخامس.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الساحل وضيفه أحد التي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.
سجل للساحل محمد السبيعي، ولفريق أحد جون جيرالد من ركلة جزاء. فرفع الساحل رصيده إلى 10 نقاط وأحد إلى 7 نقاط.
د62‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly 👏
كاسيانو دياز يسجل الهدف الأول #الفيصلي_القيصومة #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/lzfFDgdqnp
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 12, 2022