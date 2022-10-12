صحة و عافية “السباحة” تساعد على تحسين المزاج وتعالج الربو

تعتبر السباحة واحدة من أنواع الرياضة الأكثر صحة وسلامة، فأثناء ممارسة السباحة تتحمل المفاصل المختلفة في الجسم الحد الأدنى من العبء، وجهاز الدوران يقوم ببذل جهد مستمر ومعتدل، لهذا تُعدّ فوائد السباحة متعددة. نحاول تقديم بعض الأهميات المختلفة لممارسة السباحة فيما يلي: مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الربو عندما تسبح وتحبس أنفاسك، تزداد سعة رئتيك، ويكون لديك سيطرة أفضل على تنفسك، ليس فقط السباحة، يمكن للأشخاص المصابين بالربو تجربة العديد من الرياضات الأخرى حيث يتعين عليهم حبس أنفاسهم والتى يمكن أن تساعد فى تحسين سعة الرئة لديهم. تساعدك على النوم بشكل أفضل يمكن أن تساعدك السباحة على النوم بشكل أفضل، وهى مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من الأرق، يمكنك أيضًا تجربة أشكال أخرى من التمارين الهوائية والتى يمكن أن تعزز النوم أيضًا. تقضى على الإجهاد عندما تذهب للسباحة فإنها تساعد على التخلص من التوتر، بالإضافة إلى أنها تعمل أيضًا على علاج أعراض القلق، لذلك إذا شعرت بتوتر شديد، يمكنك اللجوء إلى السباحة. تساعد على رفع مستوى المزاج يمكن أن تساعد السباحة فى تحسين مزاجك، كما أنها مفيدة للأشخاص المصابين بالخرف.