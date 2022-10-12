الأخيره

احباط تهريب 3.3 أطنان قات و 772 كجم حشيش

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      12 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (3) أطنان و(309) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، و(772) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(206,340) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (80) متهمًا، منهم (15) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية اليمنية، و(13) من الجنسية الإثيوبية، و(7) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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