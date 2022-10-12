اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية

الرياض ـ البلاد

وَقَّعَت وزارة الصحة ممثلةً بمركز تميز الصحة الرقمية عدة مذكرات تعاون مشترك مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي، الذي ينعقد خلال المدة من 9 – 11 أكتوبر الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف الاتفاقيات إلى وضع إطار للتعاون المشترك في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية, حيث شملت الاتفاقيات التوقيعَ مع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للقلب، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وسيمنس للرعاية الصحية المحدودة، وخدمات الحلول المتقدمة للاتصالات، وهيلت جينا، وأسند الحلول الصحية المتقدمة.

يُذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار دعم خدمات توفير الرعاية الصحية الافتراضية في العديد من التخصصات الدقيقة والنادرة مع تسهيل إجراءات الوصول إليها، وكذلك دعم بناء القدرات المعرفية وتبادل الخبرات في المجالات الصحية؛ بما ينسجم مع أهداف التحوُّل الوطني ورؤية المملكة 2030.