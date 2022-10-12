أرامكو تدشن أول مشروع لتصنيع أجهزة الحفر

جدة – البلاد

دشّنت “أرامكو السعودية”، أمس الشركة العربية لصناعة الحفارات، التي تهدف إلى تصنيع أجهزة الحفر ومعداتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير، داخل المملكة لأول مرة.

وأوضحت الشركة في بيان ، أن الشركة العربية لصناعة الحفارات مشروع مشترك بين “أرامكو” وشركة (NOV).

وأضافت أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الشركة لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة، وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).

وحول ذلك قال رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: إن المشروع يعتبر من أكبر استثمارات شركة NOV بالنسبة لتصنيع أجهزة الحفر خارج الولايات المتحدة، ومن المُتوقع أن تصل سعة المرفق الذي تم بناؤه في رأس الخير على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، إلى عشر منصات حفر سنويًا.

وأضاف أن صناعة الحفارات المحلية تُسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين، حيث تعتبر منصات الحفر من أهم رموز صناعة النفط والغاز ومن المعدات الرئيسية المستخدمة في إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا أن المملكة أصبحت موقعًا لتصميم وتصنيع منصات الحفر البرية ذات الكفاءة والتقنية العالية، ومن المخطط أن يستخدم جزء من أجهزة الحفر في المملكة بينما يتم تصدير الجزء الآخر.