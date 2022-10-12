أخضر الشاطئية يختتم معسكره في جازان

الرياض – هاني البشر

أختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم (الأربعاء)، معسكره الداخلي الذي أُقيم في منطقة جازان، واستمر 5 أيام، وهو المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer والمقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.

وأدى لاعبو (أخضر الشاطئية)، اليوم (الأربعاء)، تدريباتهم على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياقو سوزا، الذي أكتفى بإجراء حصة تدريبية صباحية تخللها إجراء تمارين لياقيه وبدنية بالإضافة إلى تنفيذ عددًا من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة وإقامة مناورة تدريبية، شارك فيها جميع اللاعبون باستثناء اللاعب ماجد شمهاني الذي فّضل الجهاز الطبي إراحته.

وبذلك يختتم (أخضر الشاطئية) المرحلة الأولى من برنامجه الفني والإعدادي، على أن تنطلق يوم (الثلاثاء) المقبل، المرحلة الثانية بإقامة معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في مملكة البحرين، يستمر لمدة 10 أيام، سيتخلله خوض عددًا من المباريات الودية بالإضافة إلى حصص تدريبية متنوعة على فترات مختلفة.

يذكر بأن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer، أسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل واسبانيا.