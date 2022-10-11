17 % ارتفاع بمؤشر الإنتاج الصناعي

الرياض- البلاد

أظهرت نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس ارتفاعا بنسبة (16.8%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

وأظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أغسطس عام 2022م بنسبة (15.5%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021 م، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعاً أيضاً بنسبة 11.3% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس 2022م مقارنة بشهر يوليو 2022م بنسبة 2.9% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 2.2%. كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3.9% و10.6%على التوالي.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً، ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأهيل 8 شركات محلية للمنافسة على رخصة كشف خام الجبس في المجمع التعديني بآبار القصب جنوب مركز نبط بمنطقة المدينة المنورة، الذي تبلغ مساحته نحو 0.6 كيلو متر مربع.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المتأهلة هي: (شركة إسمنت المتحدة الصناعية، وشركة الجبس الأهلية، وشركة الجبس العالمية المحدودة، وشركة الخياط للجبس المحدودة، وشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة جبس ينبع للصناعة، بالإضافة إلى شركة مدى للجبس المحدودة، وشركة مصنع أسك للجبس المحدودة).

وبينت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر “منصة تعدين”.