الرياضة

يوفنتوس يواصل السقوط في دوري أبطال أوروبا

محمد ابو الوفاaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      11 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
يوفنتوس يخسر من مكابي

خسر يوفنتوس الإيطالي خارج قواعده أمام فريق مكابي من الكيان الصهيوني بنتيجة 0-2 اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط في المركز الثالث من المجموعة الثامنة والأخيرة من المسابقة، في حين أن مكابي حصد أول 3 نقاط في مشوار البطولة.

 

ومُنى يوفنتوس بالهزيمة الثالثة هذا الموسم في مجموعات دوري الأبطال بعد أن خسر من باريس سان جيرمان (1-2) وبنفيكا (1-2) واليوم أمام مكابي (0-2).

 

وبات تأهل يوفنتوس إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا صعبًا للغاية بالنظر إلى ضرورة تحقيقه الفوز في آخر جولتين أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا.

m.abo.elwafa

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