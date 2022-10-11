يوفنتوس يواصل السقوط في دوري أبطال أوروبا

خسر يوفنتوس الإيطالي خارج قواعده أمام فريق مكابي من الكيان الصهيوني بنتيجة 0-2 اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط في المركز الثالث من المجموعة الثامنة والأخيرة من المسابقة، في حين أن مكابي حصد أول 3 نقاط في مشوار البطولة.

ومُنى يوفنتوس بالهزيمة الثالثة هذا الموسم في مجموعات دوري الأبطال بعد أن خسر من باريس سان جيرمان (1-2) وبنفيكا (1-2) واليوم أمام مكابي (0-2).

وبات تأهل يوفنتوس إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا صعبًا للغاية بالنظر إلى ضرورة تحقيقه الفوز في آخر جولتين أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا.