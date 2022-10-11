وزير الثقافة: مليون زائر لمعرض الرياض للكتاب

الرياض ـ البلاد

قال وزير الثقافة، سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن عدد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 تخطى المليون زائر. وأضاف الوزير، في تغريدة له أمس على حسابه بموقع “تويتر”، أن طموح السعودي بلا سقف.

يذكر أن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 اختتمت مؤخرا ، حيث شهد المعرض حضوراً واسعاً من كافة شرائح المجتمع من مختلف أرجاء المملكة، وذلك بمشاركة 1200 دار نشر مثلت 32 دولة.

من ناحية اخرى اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب أمس الأول بتقديم خدماتها لأكثر من 1560 مستفيداً ومستفيدة، بهدف تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى أفراد المجتمع.

وتضمنت خدمات “منشآت” التي قدمتها خلال المعرض عقد أكثر من 29 لقاءً للزوار والمهتمين بالجانب الريادي، والتي جاء من أبرز عناوينها: الكتابة وريادة الأعمال، وابتكار المشاريع الريادية، وريادة الأعمال في المرحلة الجامعية، واصنع من فكرتك فرصة استثمارية، مع تقديم بعض الكتب والمحتويات التعليمية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما استعرضت مكتبة رائد الأعمال المتضمنة أجهزة لوحية مزودة بسماعات للقراءة والاستماع إلى المدونات الصوتية.

الجدير بالذكر أن “منشآت” سعت من خلال مشاركاتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 إلى نشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، والابتكار للوصول إلى شرائح المجتمع المستهدفة وتوعيتهم، وإيصال الإنتاج الفكري إلى أكبر فئة من رواد الأعمال والباحثين والمختصين.